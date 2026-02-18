Снимка: NOVA
Столичната община предприе нови мерки срещу пътните инциденти
Столичната община въведе „щори" върху светофар в София. Така се ограничава видимостта на зеления сигнал. Това е част от мерките срещу честите инциденти на кръстовището при Орлов мост.
Александър Дерменджиев е таксиметров шофьор в столицата и редовно преминава през Орлов мост, затова и отчита ползата от „щорите" на зеления светофар. Той смята, че въведението наистина би помогнало за намаляването на броя на пътните инциденти в участъка.
„Щорите" ограничават видимостта и зеленият сигнал се вижда едва на около 50 метра от светофара. Така водачите трябва да намалят скоростта преди кръстовището.
Снимка: NOVA
„Когато се приближават, водачите трябва да се загледат по-добре към съответната секция и тогава вече да видят, че това е разрешителен сигнал само за десния завой, а не и за направо”, обясни директорът на "Анализ и управление на трафика" на Столичната община инж. Димитър Петров.
Бившият автомобилен състезател и експерт по пътна безопасност Румен Дунев също подкрепи идеята. „Аз съм любител на иновациите. Надявам се, че „щорите” са сертифицирани, използвани са някъде другаде, правен е такъв анализ, но най-точна ще е статистиката може би след една или след две години”, посочи той.
Ако броят на пътните инциденти спадне, от Столичната община ще поставят още „щори”, а всяка такава струва няколко десетки евро.
