"В юридическите среди не сме единни дали ВСС или прокурорската колегия е компетентна да определи и.ф. главен прокурор". Това заяви в предаването „На Фокус” председателят на парламентарната група на "БСП-Обединена левица" доц. Наталия Киселова.

"Моето лично разбиране е, че трябва да се премине към процедура за избор на нов ВСС", допълни Киселова. Тя посочи, че това, което предстои на вицепремиера и служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов вероятно ще бъде много трудно и атаките до четвъртък към неговата личност няма да са малко.

За ветото на президента Илияна Йотова върху изборните промени, които предвиждат ограничаване на секциите извън ЕС, Киселова посочи, че няма единно мнение в БСП. "Поддържам разбирането, че тогава, когато изборите са на хоризонта, не трябва да се правят промени в Изборния кодекс. Секциите да останат така, както е предвидено да се формират", призова Киселова. Тя припомни, че Крум Зарков вече е заявил мнението си, че БСП трябва да подкрепи ветото.

Киселова даде оценка на състава на кабинета "Гюров". По думите ѝ трябва да съдим за министрите по техните дела, а не по тяхното минало. Според бившия председател на НС не било правилно Надежда Нейнски отново да е министър на външните работи. Киселова изрази мнение, че Нейнски ще поддържа крайна позиция във външната политика на страната ни.

Киселова коментира, че министрите в служебния кабинет трябва да преведат държавата през предизборна кампания и избори. Тя настоя да не правят категорични крайни изказвания и да не повдигат въпроси, по които редовни правителства трудно биха постигнали съгласие. "Затова ми се струва, че да се правят кадрови рокади в министерството или да се задвижват процедури за посланици по време на служебно правителство не би трябвало да се случва", посочи тя.

Бившият председател на НС даде оценка за управлението на „БСП—Обединена левица” в коалиция с ГЕРБ и „Има такъв народ”. „Щетата в участието ни в мнозинството в парламента беше, че политики, на които БСП държеше, бяха отлагани. Не налагахме нашето разбиране, за което сега търпим критики”, каза тя. Киселова обаче остава позитивна с оглед на предстоящите парламентарни избори: „Надявам се, че новото ръководство на БСП, което беше формирано вчера, ще успее да даде онази енергия, която е необходима не само за да влезем в парламента, а за да докажем, че сме системна партия, която може да живее и на власт, и в опозиция".

