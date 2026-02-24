Кметът на София Васил Терзиев проведе среща с представители на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ на фона на нарастващото напрежение и исканията за увеличение на заплатите в столичния градски транспорт.

В срещата са участвали и заместник-кметът по транспорта Виктор Чаушев, както и синдикални представители от транспортните дружества. Председателят на федерацията Александър Шопов е поставил искания за увеличение на основните възнаграждения на всички служители, приоритетно повишение за дефицитните професии и подписване на дългосрочно споразумение, което да гарантира стабилност и предвидимост в сектора.

Столичният градски транспорт – пред нова криза, 50 млн. евро е дупката в сектора

От синдикатите настояват още за целеви средства за подобряване на условията на труд, доставка на нов подвижен състав и техника, както и гаранции, че няма да се допуска концесиониране на дейности в общинския транспорт. "Тези мерки са ключови за стабилността на системата. Секторът е гръбнакът на София и неговата стабилност изисква навременни реални действия", пише Шопов в пост в социалните мрежи. Представителите на федерацията предупредиха, че при липса на конкретни решения служителите са готови да предприемат нови протестни действия.

От своя страна Терзиев е заявил, че общината разбира притесненията на работещите, но подчертава, че транспортната система се намира в тежко финансово състояние. По думите му в момента секторът е изправен пред недостиг от десетки милиони левове, а всяко увеличение на възнагражденията трябва да бъде финансово обезпечено.

„Системата в момента е в недостиг от десетки милиони левове, като приоритет остава да не намаляваме линии и персонал“, посочва кметът. Той допълва, че дори увеличение от 50 евро на служител би струвало около 7,5 млн. евро годишно на бюджета. По негови данни около 10% от възложения транспортен пробег не се изпълнява, а недостигът на водачи продължава въпреки предходното увеличение на заплатите.

След приемането на бюджета на София транспортният протест остава на изчакване

Кметът подчертава, че общината не е против по-високи възнаграждения, но те трябва да бъдат насочени към най-засегнатите позиции и съчетани с реформи, по-строг контрол върху разходите и инвестиции в модернизация на транспорта.

От Столична община заявяват готовност за диалог със синдикатите, като подчертават, че решенията трябва да гарантират както достойно заплащане на служителите, така и дългосрочната финансова стабилност на системата.

От федерацията припомнят, че вече са провели разговори с Министерството на финансите и парламентарни представители за осигуряване на устойчив модел на финансиране. "Очакваме конкретни ангажименти и срокове, а търпението на работещите в сектора не е безкрайно", категорични са транспортните синдикати.