Възможна е нова криза в столичния градски транспорт. Шофьори заплашват отново да излязат на протест, ако не се реши проблемът със заплатите им. От местната управа посочват, че в сектора не достигат 50 милиона евро.

Готовността на Марин и колегите му да излязат от шофьорските кабини и да прекратят работа е на лице. „Настроенията на колегите са такива, че дори няма нужда от организация като миналия път, за да се стигне до спиране”, казва Марин Любенов, шофьор, председател на тролейбусни депа към КНСБ.

Причината е 50 милиона евро финансова дупка в столичния бюджет за транспорт. Именно заради това общината се обръща за средства от държавата. „За първото тримесечие сме изчислили, че от страна на държавата са ни необходими 15 милиона евро”, казва Виктор Чаушев, зам.-кмет в сектор „Транспорт и градска мобилност”. Признава, че в момента мярката е „на парче”. „Защото нямаме нито държавен, нито общински бюджет”, допълва Чаушев.



Ако парите не бъдат набавени обаче, ще трябва да се намали услугата, която транспортът предлага – по-малко линии, по-редки курсове, съкратени разписания и риск от нови протести и стачки. Чаушев каза, че се работи да няма нова криза в транспорта. „Тази година, за да можем да изчистим забавянето в плащанията и да може градският транспорт да е стабилен, държавата трябва да извади 153 милиона евро, ние трябва да извадим 163 млн. Изпратили сме писмо до МФ, имаме неофициална обратна връзка, че има готовност за предоставяне на средства”, обясни Чаушев.

В отговор до NOVA от финансовото министерство посочват, че с решение на Министерския съвет е одобрено финансиране от 61 400 евро, от които близо 22 000 евро за изплащане на субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии. Колкото до цялата сума, в позицията се казва, че тя трябва да бъде разписана в редовен държавен бюджет, какъвто към момента няма.

Миналото лято работещите поискаха 15% увеличение на заплатите си. След близо седмица, в която на ход остана само метрото, държавата отпусна 15 милиона, а водачите от градския транспорт получиха по 300 лева увеличение.



По данни на общината средната заплата на водач в сектора е около 2 000 евро. Авансовите плащания на шофьорите трябва да бъдат изплатени до 15 февруари. От синдикатите са категорични, че ще застанат зад водачите, ако решат да стачкуват.



„Диалог абсолютно няма. Дори не познаваме и зам.-кмета по транспорт, не сме го виждали”, заяви инж. Александър Шопов, председател на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ.

А освен проблем със заплатите, на дневен ред е и недостиг от 300 шофьори.