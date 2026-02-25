Проф. д-р Стояна Нацева беше удостоена с отличието „Икона на епохата“ по време на церемонията „Награди „Върховете“ – „Каузата на звездите“, която се проведе на 30 януари 2026 г. в City Mark Art Center в София. Наградата се присъжда на личности с дългосрочен принос и реално обществено въздействие в различни сфери.

Признанието е за цялостната ѝ дейност в областта на образованието, личностното и бизнес развитие, както и за международния мащаб на създадените от нея проекти и инициативи.

Проф. д-р Стояна Нацева е най-продаваният автор на трансформационна литература в Европа и автор на 17 книги , които се разпространяват международно. Нейните трудове се използват като основа за обучения, консултативни програми и образователни формати с практическа насоченост.

Тя е носител на пет световни рекорда, официално признати от международни рекордни институции, сред които Guinness World Records. Един от рекордите е за 25-часово непрекъснато трансформационно събитие, а останалите са свързани с мащаба и международното участие в реализираните от нея инициативи. Въз основа на тази дейност проф. д-р Нацева създава и развива Академия „Щастлив Живот“ , призната от World Book of Records като най-голямата академия за личностно и бизнес развитие в Европа. До момента през обученията на академията са преминали над 100 000 души, а програмите ѝ се реализират в международен формат, включително чрез 10 MBA програми.

Дейността на проф. д-р Стояна Нацева има и силен обществен отзвук. Чрез инициативата „1 милион пробудени“ нейните книги, обучения и свободно достъпни образователни формати са достигнали до над 1 милион души по света.

Тя е доктор по психология и университетски преподавател, с научни публикации и монографии, които стоят в основата на разработените от нея методологии и образователни модели.

Със своята международна дейност, световни рекорди и образователно влияние проф. д-р Стояна Нацева допринася за утвърждаването на България като разпознаваем участник в глобалния диалог в сферите на образованието и съвременното личностно развитие.

