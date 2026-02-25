Рисково изпреварване на мокър път доведе до тежка катастрофа с трима пострадали на пътя между Бургас и село Братово. Инцидентът станал във вторник привечер.

По данни на ОД на МВР лек автомобил, управляван от 32-годишен мъж от село Равнец, се движел с несъобразена скорост. При опит за неправилно изпреварване на движеща се пред него кола, шофирана от 36-годишен мъж от Камено, водачът навлязъл в лентата за насрещно движение. Там той забелязал мотофреза и в опит да избегне челен сблъсък, рязко се прибрал обратно в своята лента, но ударил изпреварвания автомобил. След сблъсъка двете превозни средства се завъртели на пътното платно и излезли извън него, навлизайки в земеделска нива.

Тежка катастрофа на АМ "Марица" взе жертва

Леко пострадали са двете деца на водача на едната кола - на 8 и 12 години, както и 29-годишна жена. Те са прегледани в УМБАЛ - Бургас и са освободени за домашно лечение.

Редактор: Цветина Петкова