Ватман почина по време на работа, докато трамваят, който управлявал, се движел.

Инцидентът е станал край подлеза на Румънското посолство. Преди да издъхне, човекът успял да дръпне спирачката на превозното средство.

Компетентните органи провеждат разследване за причините за смъртта. Няма пострадали пътници. По първоначална информация служителят е получил инфаркт.

Столичната община изрази в официална позиция искрени съболезнования към семейството и близките на ватмана.

Редактор: Цветина Петкова