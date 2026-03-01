Националното ръководство на „Демократи за силна България“ със загриженост следи развитието на ситуацията в Близкия изток след военните удари на САЩ и Израел по цели, свързани с деспотичния режим в Иран. От формацията излязоха с позиция относно ударите на Съединените американски щати и Израел по цели на режима в Иран.

"Режимът в Техеран носи отговорност за системни нарушения на редица международни договори, както и за погазване на човешките права, включително чрез убийства и репресии срещу собственото си население. Кървавото потушаване на масовите демонстрации срещу режима от декември 2025 г. – януари 2026 г. беше само последният епизод на насилие срещу мирни граждани, които се бореха за своята свобода и достойнство. През последните две десетилетия режимът в Иран се превърна в риск за целия регион на Близкия изток, след като на няколко пъти отхвърли възможността да се откаже доброволно от своята балистична и ядрена програма.

Предстои да видим дали народът на Иран ще излезе по улиците на иранските градове и с решителността си ще доведе до окончателния крах на този мракобесен режим. Ще станем свидетели на това дали иранският народ има сили да вземе властта от тираните на Революционната гвардия, или те ще лансират отново поредния кръвожаден диктатор.

ДСБ изразява солидарност с гражданите на Иран и тяхната борба за демокрация, човешки права и свободно бъдеще", се казва в позицията.

ДСБ счита, че в тази сложна геополитическа ситуация България трябва решително да действа като отговорен член на НАТО и ЕС, като засили оперативното сътрудничество със съюзниците си по отношение на сигурността чрез обмен на разузнавателни данни и активно участие в планирането на общи действия в рамките на двата стратегически съюза, пише още в документа.

Редактор: Иван Петров