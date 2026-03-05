-
„Това не си го правил“: Кръводарителска акция събра абитуриенти в Бургас
-
Има ли риск от недостиг на горива и покачват ли се вече цените по колонките
-
Жена твърди, че е получила 65 евро сметка за ток за имот, който не ползва
-
Как невронауката помага на децата да развиват концентрация и емоционална интелигентност
-
Спортни новини (04.03.2026 - късна)
-
Мария Златарева: Всяко трето дете у нас е в риск от бедност и социално изключване
Ралица Асенова настоява тя да бъде свалена
Остра реакция от майката на Николай Златков, който беше открит мъртъв край връх Околчица, след като Слави Трифонов пусна песен за тях. Ралица Асенова написа във Facebook, че забранява смъртта на детето ѝ да се използва за политическа пропаганда и медийни интерпретации. Майката настоява песента да бъде свалена. Според нея Трифонов е използвал трагедията, въпреки че в първите дни след нея е направил „тежки внушения и обиди по адрес на убитите“.
Майката на Николай Златков: Убийството е извършено професионално, станали са свидетели на нещо
Майката на Николай Златков: Ивайло Калушев има завещаниеРедактор: Ина Григорова
Последвайте ни