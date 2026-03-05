Остра реакция от майката на Николай Златков, който беше открит мъртъв край връх Околчица, след като Слави Трифонов пусна песен за тях. Ралица Асенова написа във Facebook, че забранява смъртта на детето ѝ да се използва за политическа пропаганда и медийни интерпретации. Майката настоява песента да бъде свалена. Според нея Трифонов е използвал трагедията, въпреки че в първите дни след нея е направил „тежки внушения и обиди по адрес на убитите“.

