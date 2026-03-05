Цените на горивата на международните пазари се доближават до нивата отпреди четири години – периода, когато започна войната в Украйна. Това заяви заместник-председателят на Асоциацията на българските търговци, производители, износители и превозвачи на горива Димитър Хаджидимитров в ефира на „Новините на NOVA“.

По думите му, ако тенденцията се запази, подобни ценови равнища могат да се усетят и на българския пазар. „Очаквам цените да бъдат около и над 1,50 евро“, посочи той. Според Хаджидимитров поскъпването е логично на фона на напрежението в международен план. „Няма как цените да не скочат, след като има такъв конфликт в Близкия изток“, подчерта той.

За дни: Скок в цените на бензина и дизела у нас

Експертът обясни, че крайната цена на горивата е пряко обвързана със стойността на петрола на международните пазари. Производителите продават готовия продукт на база цената на нефта в конкретния момент. „Ако днес цената на петрола се повиши, производителят също трябва да повиши цената на горивото“, каза Хаджидимитров.

По думите му производителите не могат да си позволят да продават горива на стари, по-ниски цени, ако суровината вече е поскъпнала. „Ако производителят продаде старото гориво евтино, а новият нефт вече е по-скъп, няма как да закупи нови количества“, обясни той.

Въпреки поскъпването Хаджидимитров увери, че към момента няма проблем с наличностите на горива в България. „Горива у нас има“, заяви той.

По думите му през последната седмица цените на едро в Европа са се повишили. „За последните седем дни цената на едро на горивата е скочила с около 13 евроцента, а у нас увеличението е около 4 евроцента“, допълни заместник-председателят на асоциацията.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Дарина Методиева