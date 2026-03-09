Протести на служителите в „Български пощи“ ще се проведат тази сутрин в няколко града на страната. Те ще излязат пред станциите в София, Бургас и Русе и временно няма да обслужват клиенти. Основното им искане е увеличение на основните им месечни възнаграждения.

„Български пощи” - на протест в деня, в който започва изплащането на пенсиите

КНСБ обяви началото на серията от демонстрации. От синдиката настояват за пет процента увеличение на основните месечни заплати от бюджета в сектори, финансирани на принципа на субсидията. Обявените акции са за служители в „Български пощи“, в градския транспорт в София, Варна и Русе, както и на работещите в АПИ.

Очаква се от КНСБ да представят и Меморандум за социално-икономически развитие на България. По традиция синдикатите изготвят документа преди всеки парламентарен вот. Той съдържа исканията им към кандидатите да управляват страната.

Меморандумът включва визията на КНСБ по няколко пера – икономическа и фискална рамка, справедливо възмездяване на труда, икономическо развитие, социална сигурност и диалог, колективно трудово договаряне и защита на основните права.

