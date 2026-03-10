След изслушването в парламента, част от формациите разкритикуваха служебния кабинет и го обвиниха в липса на предварителен план за справяне с евентуална предстояща криза с горивата и последващо покачване на цените. Дойдоха няколко предложения за мерки като част от тях ще бъдат изпратени на Министерския съвет, други ще залегнат между първо и второ четене на удължителния бюджет. Сред тях отмяна на санкциите срещу Русия, намаляване на акцизите върху горивата и компенсационен механизъм.

„Това правителство бърка в джоба на всеки български гражданин със своята некомпетентност, със своята никаква работа”, заяви Георги Кръстев от ГЕРБ.



От ПП-ДБ смятат, че кабинетът се справя, но трябва да се предприемат спешни действия, за да не се стигне до повишаване на цените в магазините. „Трябва бързо да се помисли или за намалено ДДС, или за компенсационен механизъм”, заяви Мартин Димитров от ПП-ДБ.



Формациите, които стояха зад предходното правителство, разкритикуваха ПП-ДБ заради липсата на редовен бюджет. Сега ще предложат мерки в удължителния. „Може би най-засегнат ще бъде транспортният бизнес. Там може веднага да се помисли Българската агенция за експортно застраховане да им даде държавни гаранции, за да си разсрочат лизинга”, каза Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало”.

Според Владимир Георгиев от БСП не е лошо да се помисли в удължителния бюджет и за увеличението с 5% на заплатите в бюджетните дейности.

„Добре, че бяха ИТН и бившият министър Жечо Станков, за да може в момента българските граждани да не са на свободния пазар”, каза Павела Митова от ИТН.



От „Възраждане” видяха друг вариант - вдигане на санкциите срещу Русия. „Няма нищо по-естествено и нищо по-нормално от това да позволим отново вноса на руски петрол”, каза Костадин Костадинов.



Критики дойдоха и от „Величие”. „Държавата ни тотално е объркала политиката си в областта на енергетиката и нашата готовност да покриваме нужди, включително в дългосрочен план”, каза Красимира Катинчарова.

Сериозни обвинения се чуха и от лидера на новата политическа формация „Прогресивна България” - Румен Радев.

„Време е правителството да си извади главата от пясъка и откровено да признае, че ни чакат нелеки изпитания", заяви Радев. „Правителството трябва да разгледа какви са реалните запаси от суров петрол, течни горива и природен газ. Надяваме се днес събирането на финансовите министри на Г-7 да реши за освобождаването на резерви поне за един месец, така че тази неизбежна криза с цените на енергоносителите и петрола да се минимизира", заяви Радев.



