У нас все още има родители, които не могат да виждат децата си въпреки решението на съда. Защо институциите не могат да приложат закона? Темата коментират в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS психологът Мария Парисова и Христо Симеонов от доброволно сдружение на бащите.

"Няма официални данни в България относно броя на децата, които са в риск от родителско отчуждение или с прекъснати връзки с другия родител. Според неофициална информация тези деца са няколко десетки хиляди, но това не може да бъде потвърдено, тъй като институциите в България не водят такава статистика", каза Симеонов.

"Причините да не може да се приложи закона са комплексни. В България няма институция, която да съдейства на един родител, който не може да види детето си. Единственият начин да реагира е чрез частна жалба към съдилищата за неизпълнение на съдебно решение, но такава жалба отнема около година или две да се реши в съда", допълни той.

"Родителското отчуждение е, когато отглеждащият родител представя нещата пред собственото си дете така, че самото дете получава представа, че другият родител не е достатъчно добър и заинтересован, което има последствия върху детската психика", обясни психологът Мария Парисова и допълни, че родителското отчуждение може да бъде тълкувано като емоционално насилие срещу детето.

По думите ѝ в такава ситуация, когато единият родител е представен като лош, отсъстващ или изобщо липсва, децата приемат, че част от самите тях е лоша, липсваща и отсъстваща и търсят вината в себе си.

Редактор: Ивета Костадинова