Министърът на националната отбрана на Гърция Николаос Дендиас ще посети България в четвъртък, съобщават от МО. Визитата е по покана на българския му колега Атанас Запрянов.

Министрите и водените от тях делегации ще проведат двустранна среща. На нея ще бъдат обсъдени актуални въпроси в сферата на сигурността и отбраната.

Очаква се двамата министри да направят съвместно изявление пред медии.

„Щитът на Ахил": България и Гърция договориха подкрепа за противовъздушната ни отбрана

Редактор: Ина Григорова