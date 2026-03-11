Снимка: БГНЕС, архив
Визитата е по покана на министър Атанас Запрянов
Министърът на националната отбрана на Гърция Николаос Дендиас ще посети България в четвъртък, съобщават от МО. Визитата е по покана на българския му колега Атанас Запрянов.
Министрите и водените от тях делегации ще проведат двустранна среща. На нея ще бъдат обсъдени актуални въпроси в сферата на сигурността и отбраната.
Очаква се двамата министри да направят съвместно изявление пред медии.
Редактор: Ина Григорова
