България е сред първите пет държави в света по стрес на работното място и риск от професионално прегаряне, показват данни на Българската стопанска камара. Почти половината от болничните се взимат именно заради това, а загубите за бизнеса надхвърлят 300 милиона евро годишно.

„Проблемите у нас са същите като по света. Те са свързани с промяната на технологиите, бизнес средата и новите изисквания към хората. Това предизвиква хроничен стрес, а прегарянето е резултат от продължителното му въздействие“, поясни Томчо Томов от Българската стопанска камара в ефира на предаването „Твоя ден“ по NOVA NEWS.

Най-засегнати са упражняващите професии, свързани с работа с хора и управление на емоционални конфликти, както и такива с постоянно пресиране за бързи и високи резултати. Томов посочи конкретни сектори - здравеопазването, социалните дейности, образованието, журналистиката, транспортът, услугите, системата за охрана и сигурност, съдебната система.

Според д-р Велислава Донкина бърнаутът не е заболяване, а психическо състояние, което прогресира.

„Решението е в умението на хората да се справят със стреса и в подкрепата на работодателите. Служителите трябва да се чувстват ценени, а компаниите да изградят системи за подкрепа и грижа“, заяви тя.

И подчерта, че в България липсва култура за психично здраве на работното място, а болничните често се използват и за справяне с конфликти или разрешаване на лични проблеми.

