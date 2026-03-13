-
Приемането на текстовете е е обвързано с получаването на 437 млн. евро по ПВУ
Енергийната комисия ще направи нов опит да разгледа промените в Закона за енергията от възобновяеми източници. Приемането на текстовете е важно за страната ни, тъй като е обвързано с получаването на 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост.
Комисията по енергетика в НС не събра кворум за извънредно заседание
В сряда темата предизвика спор в парламента, след като служебният енергиен министър Трайчо Трайков обяви, че председателят на ресорната комисия Павела Митова е отказала да свика заседание на комисията. Въпреки това часове по-късно заседание беше свикано, което обаче не събра нужния кворум, а така заложените близо половин милиард евро останаха под въпрос.Редактор: Дарина Методиева
