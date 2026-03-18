Председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев прогнозира недостиг на агнешко месо за предстоящите празници. „Имаме дефицит на 50 до 60 хиляди агнета на пазара, за да задоволят потреблението по Великден и Гергьовден”, обяви той в ефира на NOVA NEWS.

„Ние обявяваме акция „Достоен фермер”. Фермерите трябва да получават достойно възнаграждение и оценка за своя труд – това е най-важното, за да има някаква устойчивост в сектора”, заяви Караколев. По думите му мерките на служебното правителство са закъснели, тъй като от бранша са алармирали за нуждата от превантивни дейности и засилен контрол от страна на органите на МВР още миналата година.

Преди Великден и Гергьовден: 20 000 по-малко са българските агнета тази година

⇒ Дефицитът на пазара

През миналата година са били избити 25 000 овце. „Това автоматично води до липсата на 20 000 агнета на пазара тази година, което ще се компенсира с внос”, обясни Караколев и допълни, че причината за това е била политиката на Министерството на земеделието, с която е отказано да се ваксинират животните.

⇒ Внос и качество

„В момента имаме месо от Нова Зеландия – към момента са внесени около 100 тона, а до Великден вероятно ще станат около 400 тона. То е дълбоко замразено. Агенцията по безопасност на храните трябва да задължи търговците да обявяват на етикета кога е замразено новозеландското месо, а не само датата на неговото размразяване”, посочи председателят на асоциацията. Очаква се и внос на още толкова охладено месо от Македония и Румъния. От Гърция се внася малко, тъй като там също са избити над половин милион овце и страната има сходни на нашите проблеми с дефицита.

⇒ Цени

Българското агнешко месо е с около 10% по-скъпо спрямо миналата година. „Това е в рамките на нормалното с оглед на всичко поскъпващо в сферата на услугите, които захранват бизнеса”, коментира Караколев. Месото от Нова Зеландия е с 30-40% по-евтино поради по-ниските разходи за отглеждане и факта, че е замразено. При млечните продукти се наблюдава поскъпване на крайния продукт без съответното поскъпване на суровината.

