Проверки се извършват в цялата страна
Продължават акциите в цялата страна срещу контролирания и купен вот. От МВР отчитат ръст на сигналите за нарушения. Към момента за изборите на 19 април са подадени 89 сигнала, при едва 10 за предходния вот през 2024 г.
В специално интервю за NOVA временно изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев посочи, че се наблюдават нови схеми за контролиране на вота, като най-актуалната е предоставянето на хранителни помощи срещу глас. Той призова гражданите да подават сигнали при съмнения за подобни практики.
Специализирана операция се проведе в област Стара Загора. До момента има двама задържани. Акцията стартира рано в четвъртък в квартал „Лозенец“. Засилено е присъствието на полиция, жандармерия и служители на НАП.
Получен е и сигнал в Казанлък за евентуално купуване на гласове, по който също се работи.
Операцията обхваща цялата област, като се проверяват множество адреси, заложни къщи, игрални зали и помещения за бързи кредити, както и лихварска дейност. При една от проверките са открити крадени вещи, каза командир Павел Вълев от отдел “Охранителна полиция” към ОДМВР - Стара Загора.
Проверка е извършена в сряда и на територията на РУ - Павликени. Адреси, автомобили и граждани са инспектирани при специализирана полицейска операция за предотвратяване и пресичане на нарушения, свързани с изборното законодателство и конвенционалната престъпност.
Проверени са 11 адреса в с. Върбовка и гр. Бяла черква. Съставени са 9 предупредителни протокола. Образувани са 4 преписки за кражба на дърва и една преписка за кражба на бензин. Разкрито е едно престъпление, като едно лице е задържано за срок до 24 часа за кражба на газов пистолет.
Проверени са още 79 автомобила и 137 граждани. Наложени са 5 глоби и са връчени 2 електронни фиша.
Операцията е реализирана с участието на служители от РУ - Павликени, ОДМВР - Велико Търново и ЗЖУ - Русе.
