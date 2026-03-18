Над 1700 избирателни секции в страната се определят като рискови по отношение на изборни нарушения. Това показват анализи на „Обединение за честни избори“, обяви в студиото на „Твоят ден“ Жоро Пенчев.

„Анализите, които сме правили, показват, че има 1700 рискови секции. Виждаме, че активността в тези секции намалява, базирано на няколко фактора, един от които е работата на МВР“, заяви той.

По думите му подобни тенденции са наблюдавани и при предходни избори.

От своя страна главният експерт „Сигурност“ в Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов постави въпроса за ефективността на текущите акции срещу купения вот. Той припомни, че още през 2014 г. за първи път е направен систематичен опит за идентифициране на рискови секции въз основа на изборни резултати.

Полицейска операция срещу контролирания вот във Варненско

„Да, може да ограничите крайните инциденти, но някакви чудеса не може да направите“, коментира Безлов. Според него причината е наличието на устойчив контингент, ангажиран в подобни практики.

„Вие го задържате, връчвате му предупредителен протокол, но за тези хора изборите са източник на доход“, посочи още той.

Жоро Пенчев обърна внимание и на друг ключов аспект на изборния процес – работата на секционните избирателни комисии. „Влиянието върху изборите не е само чрез купуване на гласове, а и чрез влияние върху членове на СИК по време на броенето. Там ролята на МВР е ограничена“, отбеляза Пенчев.

Редактор: Габриела Павлова