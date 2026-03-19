Сигурността на комуникационната инфраструктура се превръща в ключов елемент от стратегическата автономност и устойчивостта на европейските цифрови системи. Това каза зам.-министърът на иновациите и растежа Борислав Банков по време на официалния старт на изграждането на трансгранично квантово-комуникационно трасе между България и Румъния.

То ще свърже София и Букурещ и ще се превърне във важен елемент от изграждащата се европейска квантово-комуникационна инфраструктура, съобщават от Министерството на иновациите и растежа. Банков подчерта, че с реализирането на този проект ще се направи стратегически значима стъпка към по-сигурна Европа.

„Днешното събитие не представлява само начало на нов етап - то е естествено продължение на вече постигнати резултати“, отбеляза зам.-министърът и напомни за вече изграденото квантово трасе между София и границата с Гърция. „Връзката с Букурещ ще осигури сигурен комуникационен канал за държавни институции, научноизследователски организации и стратегически предприятия в региона. Същевременно тя ще положи основите за бъдещото развитие на квантови услуги в подкрепа на дигиталната трансформация, киберсигурността и технологичния суверенитет на Европа“, каза още Банков.

Той акцентира, че Министерството на иновациите и растежа високо оценява приноса на всички участници в проекта. Банков подчерта ролята на Института по роботика към Българската академия на науките и на Центъра за компетентност КВАЗАР, който е и национален координатор на България за изграждане на европейската квантово-комуникационна инфраструктура.

“Благодарение на последователната и дългосрочна подкрепа за развитието на центъра чрез Програмите „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ и „Наука и образования за интелигентен растеж“ беше изграден значителен научен и технологичен капацитет в областта на квантовите технологии и сигурните комуникации. Това е и ясен пример как инвестициите в научни изследвания, и инфраструктура водят до реално участие в европейски технологични инициативи от най-високо ниво“, посочи зам.-министърът на иновациите и растежа.

Новата инфраструктура ще формира мащабна квантово-комуникационна мрежа, обединяваща националните мрежи на Кипър, Гърция, България, Румъния и Нидерландия и ще утвърди страната ни като ключов регионален хъб в европейската архитектура на квантовите комуникации.

„Квантовите комуникации вече не са технология на далечното бъдеще. Те са технология на настоящето, която ще определи сигурността на цифровите инфраструктури през следващите десетилетия“, заяви още Банков.

Редактор: Ивета Костадинова