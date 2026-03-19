Европейската комисия разбира опасността от напредването на квантовите компютри. Все още няма такива, които да се използват комерсиално, но това ще стане факт. Очакванията са до 5 години вече да има такива. Това означава, че няма да има защитена мрежа. Банковата, здравната, системата на държавната сигурност и всяка една система ще бъдат пробити за секунди. Установено е, че квантовата защита е единственият начин това да бъде неутрализирано. Това заяви Евгений Иванов от Института по роботика към БАН и ръководител на SBIQCI в ефира на NOVA NEWS.

"Преди около пет години ЕК пое инициатива за изграждане на паневропейска квантово-комуникационна инфраструктура. Това означава допълнителна защита срещу кибератаки, особено такива, които потенциално биха могли да възникнат от квантовите компютри. Теорията е следната - когато един квантов компютър стане напълно действащ, може да разбие всяка една парола и криптирана система в рамките на минути. Това в момента е невъзможно, тъй като на един суперкомпютър му трябват няколко хиляди години, за да го направи", каза Иванов.

"Работи се паралелно, тъй като ЕК разбира, че суверенитетът на Европа зависи от комуникационната сигурност и затова в последните няколко години се работи за изграждане на такива квантово-защитени трасета", коментира той.

По думите му в началото връзката е между държавните институции, за да бъде осигурена националната сигурност и критичната инфраструктура на национално ниво. След това тази технология ще бъде разширена към здравните власти и банковата система. "Има много системи, които са зависими от това информацията да не бъде достъпена от външни лица", посочи Иванов.

