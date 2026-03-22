В края на март Галина Радославова започва подготовката на градината си в хасковското село Книжовник за пролетната сеитба. Тя е сред инициаторите на „Библиотека за семена” – проект, който цели да съхрани и разпространи стари, автентични сортове плодове и зеленчуци, наследени от предходни поколения.

Библиотеката функционира на принципа „дадеш и вземеш”. Всеки желаещ може да предостави семена, запазени в семейството му от десетилетия, или да вземе такива, събрани от други хора в региона. „Нашата идея е тези семена да бъдат в оборот и да се подновява библиотеката всяка година. Идваш, вземаш например 10 семена за зеле и част от семената ни носиш обратно”, обяснява Галина Радославова в ефира на „Събуди се”.

Земеделски производители алармират: Скок в цената на торовете може да оскъпи продукцията

Нели Жечева, секретар на читалище „Изгрев 1900”, посочва, че основният стремеж е осигуряването на здравословна и качествена храна без пестициди. „Идеята е да оставим на поколенията нещо, което нашта плодородна почва е раждала”, казва тя. По данни на специалисти над 80% от използваните семена в България са внос, което според местните жители води до загуба на автентичния вкус. Атанас Петков от село Книжовник описва продукцията в търговската мрежа като „пластмаса” и „гумени домати”, като допълва, че истинският вкус се усеща само при домашно отгледаната продукция.

За да се установи кои семена са най-издръжливи, към инициативата ще бъдат включени и опитни полета. Галина Радославова подчертава, че старите сортове са оцелявали с години при всякакви условия и вярва, че те „носят нашия ген” и се адаптират много по-бързо от вносните семена.

