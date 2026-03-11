Освен по-високите цени на горивата, конфликтът в Близкия изток може да се отрази и върху стойността на плодовете и зеленчуците. Причината е рязкото поскъпване на торовете и препаратите, както и затрудненият им внос. Част от тези продукти идват основно от държави като Египет и Сирия, а транспортните доставки вече са ограничени или спрени. Фермерите предупреждават, че това неминуемо ще се отрази върху цената на земеделската продукция.

Най-засегнати от ситуацията са оранжерийните производители у нас. Освен по-скъпото гориво за отопление, драстично са поскъпнали и торовете. От началото на военните действия цените им са се увеличили близо пет пъти. В момента най-използваните азотни торове на световните борси се търгуват между 620 и 640 долара за тон.

Ще поскъпнат ли плодовете и зеленчуците заради конфликта в Близкия изток

Търговците очакват първо да поскъпнат вносните зеленчуци. Според тях това ще се случи основно заради по-високите разходи за гориво при транспорта. „Домати, краставици – основните зеленчуци за салати. Стоката, която пристига от Гърция и Турция, ще поскъпне заради новите цени на горивата“, обясни търговецът Стойка Пирнарева.

На най-голямата борса у нас – тържището в Първенец, вече се отчита поскъпване на краставиците. „При тях увеличението е около 4–5% на месечна база и цената вече е около 2,60 евро. Това е основно, защото по това време краставиците са оранжерийно производство“, обясни управителят на стоковото тържище Илия Гатев.

Земеделският производител Иван Кабуров от село Мало Конаре вече е започнал да засажда първите краставици за сезона в осем декара отопляеми оранжерии. Тази година обаче отоплението е пуснато с 10 дни по-късно спрямо миналата, за да се спестят разходи. „Търговците на торове казват, че нямат достатъчно внос и количества. Пелети за отопление също липсваха на пазара миналата седмица. Цените им са се вдигнали с около 20–30% спрямо миналата година, а електричеството също поскъпна“, посочи той.

От браншовите организации предупреждават, че ако конфликтът в Близкия изток се задълбочи, поскъпването може да бъде дългосрочно и да се отрази пряко върху крайните потребители. „Всичко това ще се отрази и на производителите, и на потребителите. Опасяваме се от сериозен скок на цените, а дори и от фалити на български производители“, коментира Цветан Цанков.

Секторът вече прогнозира, че и първите български краставици от оранжериите ще бъдат по-скъпи. „Ако миналата година цената е била около 2–2,20 евро, тази година тя трябва да бъде поне между 2,50 и 3 евро за килограм“, прогнозира Иван Кабуров.