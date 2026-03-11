Конфликтът в Близкия изток може да доведе до поскъпване на плодовете и зеленчуците у нас. Това заяви председателят на Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци” Цветан Цеков в ефира на „Пресечна точка”.

По думите му секторът със сигурност ще усети последствията от напрежението в региона. Първият сигнал вече е налице – поскъпването на горивата, които са основен разход за земеделските производители. „Горивата са ключов фактор при нас. Те се калкулират във всички операции – от обработката на почвата до дейностите по растителна защита“, обясни Цеков. Според него повишаването на цените на горивата неминуемо ще доведе и до поскъпване на торовете и препаратите, което ще се отрази както на производителите, така и на крайните потребители.

Браншовата камара настоява за спешен секторен анализ на пазара на плодове и зеленчуци

Цеков подчерта, че българското земеделие вече години наред се намира в поредица от кризи. По думите му тази тенденция започнала още с войната в Украйна и продължава и до днес. „От шест години сме в постоянни цикли на кризи. Опасенията ни са, че може да се стигне и до масови фалити на производители“, предупреди той.

Експертът подчерта, че секторът на плодовете и зеленчуците е изключително уязвим и всяка политическа или обществена криза се отразява пряко върху него. Допълнителен проблем е, че голяма част от продукцията на българския пазар е вносна. Според Цеков над 90% от плодовете и зеленчуците у нас идват от чужбина, което прави страната силно зависима от външните пазари.

Редактор: Дарина Методиева