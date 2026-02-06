Браншовата камара „Плодове и зеленчуци“ внесе официално искане до Комисията за защита на конкуренцията с настояване пазарът на плодове и зеленчуци да бъде включен в текущия секторен анализ на търговията с храни. От Камарата подчертават, че плодовете и зеленчуците са основен елемент от потребителската кошница и имат ключово значение за здравословното хранене.

Сред основните проблеми БКПЗ посочва подмяната на произхода на продукцията, при която вносни плодове и зеленчуци се предлагат като български, по-евтините вносни стоки, занижените фактурни стойности, както и силния натиск от страна на големите търговски вериги върху изкупните цени. От организацията посочват, че в резултат на това много производители са принудени да продават под себестойност, което води до фалити и отказ от производство. Според Камарата всички тези практики деформират пазарната среда и обосновават необходимостта от спешен секторен анализ. „Плодовете и зеленчуците не са просто стока – те са основа на здравословното хранене и стратегически сектор за страната. Ако българското производство изчезне, всички ще платим цената – и производители, и потребители“, заяви председателят на БКПЗ Цветан Цеков.

Вносът задушава българските плодове и зеленчуци

БКПЗ настоява КЗК да извърши цялостно проучване на веригата на доставки – от производството и вноса до търговията на едро и дребно. Искането включва анализ на ценовите политики, търговските надценки и пазарната концентрация, с цел установяване на евентуални антиконкурентни и нелоялни практики, и предлагане на конкретни мерки, включително законодателни промени.

Редактор: Ивайла Маринова