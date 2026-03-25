Няма покачване на броя бежанци от Близкия изток и натиск на турско-българската граница към този момент. Но очакванията са през следващите месеци напливът на икономически мигранти да се засили. Това стана ясно на срещата между ръководствата на граничните областни дирекции у нас с тези на турските им колеги.

Заради ескалацията на напрежението в Близкия изток, българо-турската граница е поставена под засилено наблюдение от службите на двете държави.

Правителството работи по пакет от мерки срещу покачването на цените

Началници на областните дирекции на МВР от Бургас, Ямбол и Хасково обсъдиха с турските си колеги възможните мерки за противодействие на евентуална нова мигрантска вълна. Южните ни съседи гарантираха съдействие при разкриване на схеми с трафик на бежанци към Европа и добро партньорство с българските екипи и тези от Фронтекс.

„Безопасни граници, това е целта на нашата среща и от двете страни. Направихме много конструктивни разговори и ще бъдем полезни едни на други предвид настоящата ситуация”, заяви Юсуф Гюбер, зам.областен управител на Област Къркларели.

В сравнение с миналата година опитите за незаконно преминаване през турско-българската граница са по-малко, но заловените трафиканти са повече, отчитат и от двете страни. Възможна нова мигрантска вълна обаче не е изключена през следващите месеци. Властите отчитат, че профилът на трафикантите се променя с по-голяма изобретателност и находчивост.

„Една част от тези мигранти са икономически мигранти, но нашата цел е да ограничим това преминаване през страната. Това какви са мигрантите, дали са икономически или друг вид мигранти, за нас няма значение”, каза Павел Йоргакиев, началник на сектор в МВР.

В ход на съвместния трансграничен проект между двете държави, българските гранични служби получиха нови автомобили и техническо оборудване, в което има и устройства за откриване на фалшиви документи.

Междувременно от агенция „Мяра“ попитаха 809 пълнолетни българи в свое собствено изследване има ли реална заплаха за България от конфликта в Близкия изток. С „да“ са отговорили 52,3% от запитаните, а 29,1% са на мнение, че заплаха за страната няма. Останалите се колебаят в отговора си.

На въпрос дали конфликтът представлява лична заплаха за интервюираните - 30,7% казват „да“, а 44,6% не се чувстват лично заплашени.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Репортер: Елена Танева

Редактор: Габриела Павлова