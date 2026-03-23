Служебното правителство работи по цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените, което е пряко отражение на войната в Близкия изток. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров във видео, публикувано в неговата страница във Facebook.

„Министрите на финансите, енергетиката, икономиката и социалната политика вече разработват конкретни стратегии“, отбеляза Гюров. Той посочи, че още от петък е започнал серия от срещи, като първата от тях била с работодателските организации. „Вярвам, че добрите решения се раждат в диалог. Във време на криза хората очакват не просто думи, а ясна посока и разумни действия“, заяви министър-председателят.

Работодатели настояват за спешни мерки заради енергийната криза

Той допълни, че през тази седмица очаква позиции от синдикатите, търговските вериги, телекомуникационния сектор и банките. „Нашата цел е ясна – мерките да бъдат добре насочени, да достигнат до хората и секторите, които наистина се нуждаят от подкрепа, не да разпиляваме ресурси, а да ги използваме разумно и справедливо“, заяви премиерът.

По думите му държавата работи в условията на удължен бюджет, което ограничава възможностите, но не е оправдание за бездействие. „Това е отговорност да действаме по-умно, прецизно и с мисъл не само за дните на служебното правителство, но и за държавата след изборите. В условия на външна криза трябва да се действа държавнически. Можем да се справим най-добре, когато осъзнаем, че всички сме в една лодка и че тежестта се понася най-леко, когато е споделена справедливо“, добави Гюров.

