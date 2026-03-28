Три автомобила катастрофираха, a поради обилен дъжд придружен градушка и намалена видимост е въведена организация на движението на етапна връзка в посока Шумен от АМ „Хемус” до пътен възел „Белокопитово”.

От полицията в Шумен съобщават, че сигналът е подаден за пътнотранспортно произшествие на около 4 км преди пътния възел.

Съобщава се за три ударени автомобила и разпилени части по пътното платно. Има съмнение за фрактура на ръка на дете на 10 години, което е пътувало в единия автомобил, участвал в произшествието. Екипи на "Пътна полиция" са на място, за да подпомагат движението и пренасочват водачите по алтернативен маршрут.