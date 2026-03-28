Няма юридическа пречка за назначаването на Андрей Гюров за служебен премиер, независимо от изхода на делото му пред Съд на Европейския съюз. Това заяви служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов в публикация във Facebook.

По думите му към момента на назначаването си Гюров е бил подуправител на Българска народна банка, което го прави част от т.нар. „домова книга“ - кръгът от лица, измежду които може да бъде избран служебен премиер. С назначаването му на този пост правомощията му в БНБ се прекратяват автоматично по силата на закона, без да е необходимо подаване на оставка.

По-рано този месец генералният адвокат към Съд на Европейския съюз излезе със становище по казуса за съвместимостта на Андрей Гюров като подуправител на БНБ.

Янкулов определи обществените реакции по казуса като преувеличени и добави, че „наблюдаваме скеч, в който политически лидери се опитват да тълкуват сложни юридически текстове“. Според него твърденията, че становището на генералния адвокат поставя под въпрос легитимността на Гюров като премиер, са „пълно скъсване с действителността“.

Той подчерта, че Народното събрание вече е отчело този правен ефект, като е приело, че мандатът на Гюров като подуправител на БНБ се прекратява с назначаването му за служебен министър-председател.

Според Янкулов по-същественият въпрос е как и от кой орган е установена предполагаемата несъвместимост, послужила като основание за отстраняването на Гюров от БНБ. Той отбелязва, че решението на Управителния съвет на централната банка е било взето бързо и без да бъде дадена възможност за защита.

Министърът коментира и становището на генералния адвокат към Съд на Европейския съюз, в което се поставя под въпрос дали притежаването на минимален дял в дружество изобщо представлява основание за несъвместимост според българското законодателство.

По думите му въпросната несъвместимост е установена от вече закритата антикорупционна комисия, която той определи като структура, създала „шум и разочарование“ и прилагала закона избирателно.

Случаят с Гюров се отнася до притежание на 2% дялово участие в търговско дружество и участие в две сдружения с нестопанска цел. Според защитата му той своевременно е предприел действия за прекратяване на тези участия.

