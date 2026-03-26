Правото на Европейския съюз допуска подуправител на национална централна банка да притежава дялово участие в търговско дружество, при условие че националното законодателство предвижда механизъм за установяване дали това участие създава конфликт на интереси, способен да засегне независимостта на банката или общественото доверие в нея. Когато такъв конфликт бъде установен и може да бъде отстранен в определен срок след назначаването, неизпълнението на това задължение в рамките на този срок може да доведе до извода, че съответното лице вече не отговаря на изискванията за заемане на длъжността, доколкото срокът е подходящ и началният момент, от който започва да тече, е ясно определен.

Това се посочва в заключението на генералния адвокат на Съда на ЕС Николас Емилиу по дело С-611/24, свързано с казуса между Българската народна банка и неин подуправител, посочен като "М.А.".

Становището, което не е окончателно решение, приема, че националното законодателство може да изисква от членовете на ръководните органи на централна банка да декларират участие в търговски дружества и функции в други организации с цел предотвратяване на конфликт на интереси.

Генералният адвокат уточнява, че член 14.2 от Устава на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и на Европейската централна банка се прилага по правото на ЕС само спрямо управителите на националните централни банки. Същевременно тази разпоредба не изключва възможността националното законодателство да разшири приложението на условията за предсрочно освобождаване и спрямо подуправителите.

Според заключението притежаването на дялово участие в търговско дружество или членството в управителни органи на юридически лица с нестопанска цел е допустимо, ако националното право предвижда механизми за установяване на евентуален конфликт на интереси. При установяване на такъв конфликт, който може да бъде отстранен в определен срок, неизпълнението на това задължение може да доведе до извод, че лицето вече не отговаря на изискванията за заемане на длъжността.

В становището се подчертава още, че компетентният национален орган разполага с правомощие да преценява дали е налице „сериозно нарушение“ по смисъла на Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ.

Делото, заведено от ищеца "М.А." срещу Управителния съвет на Българска народна банка, е висящо пред Съда на ЕС, посочва lex.bg .

Заключението на генералния адвокат не обвързва Съда. Задачата на генералните адвокати е да предлагат на Съда, при пълна независимост, правно разрешение на делото, което им е поверено. Оттук нататък съдиите от Съда пристъпват към разисквания по делото. Съдебното решение ще бъде постановено на по-късна дата.

