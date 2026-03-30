Окръжна прокуратура-Бургас задържа за срок до 72 часа мъжа, обвинен за това, че умишлено е умъртвил 47-годишен.

Припомняме, че престъплението беше извършено в неделя . Около 5:30 ч. две компании – едната от петима мъже от село Оризаре, а другата от Св. Влас, се засекли в заведение в хотел в центъра на комплекса, като след употреба на алкохол помежду им възникнало спречкване. По време на разследването е установено, че смъртта на 47-годишния мъж е настъпила в резултат от нанесени множество удари с ръце и крака в главата и торса му.

Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.