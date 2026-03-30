Валерия Димитрова разказа, че зад творбата стои и лична история
Темата за осиновяването – както в практичен, така и в дълбоко личен и духовен план – стои в центъра на новата книга на Валерия Димитрова „Осиновяване“. В ефира на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS тя разказа за дългия си път към темата и за посланията, които стои зад написаното.
По думите ѝ идеята за книгата се заражда още преди години, след лична загуба – прекъсната бременност, която променя възгледите ѝ за родителството. „Осъзнах, че за мен няма значение дали детето ще бъде биологично, или осиновено“, сподели тя.
Недостиг на приемни семейства в България: Едва 29 в София са отворили домовете си за чужди деца
Години по-късно, след раждането на дъщеря ѝ, тя и съпругът ѝ вземат решение второто им дете да бъде осиновено. Процесът обаче се оказва дълъг и сложен. В книгата си авторката разглежда именно тази сложна динамика.
Редактор: Дарина Методиева
