В Деня на приемната грижа: не достигат семействата, които са готови да отворят дома и сърцата си за деца, изведени от биологичните си семейства. Към днешна дата близо 1500 деца в България се отглеждат от приемни родители. В над 300 семейства обаче все още няма настанени деца.

В същото време в някои области има сериозен недостиг – в София, например, има 29 приемни семейства при необходими поне 400. Най-много приемни родители има във Варна, а най-малко в Силистра. Анна Карадакова разказва за съдбата на едно дете по пътя му към истинското семейство.

Нейният живот е труден още от първата глътка въздух. Светът я посреща с физическо, психическо, емоционално и дори сексуално насилие. Причинено от собствените ѝ биологични родители. Приемният ѝ баща Илия Цветанов споделя, че е плакала първоначално, но впоследствие започнала да се приспособява.

Нарича приемните си родители „бабо“ и „дядо“. С първите си крачки в техния дом най-накрая се чувства в безопасност – да расте и да се учи.

Любов Младенова разкри, че момичето е отличник от 2 години, а любимият ѝ предмет е математика. Освен това обича да чете.

Сбъднатата мечта за истинско семейство идва... от Америка.

Осиновителите Ашли и Никълъс Хортсман споделят, че да осиновят дете за тях е сбъдната мечта.

Така освен нейната мечта – ще се сбъдне и тази, която Ашли и Никълъс таят в сърцата си вече 15 години.

"Тези деца много добре се интегрират, преходът, който преминават в семейства в чужда държава, е много по-лесен, когато приемната грижа работи", сподели Доника Стойкова.

За 16-годишната история на приемната грижа у нас – броят на семействата нараства 30 пъти. Но и така не достигат. "София например има 29 приемни семейства при нужни поне 400. Като че ли младите не са много мотивирани, за да станат приемни родители. Това трябва да са хора с необикновени сърца, които се грижат за деца, които никой не иска в техния живот за някакъв етап от детството им" , казва Александър Миланов.