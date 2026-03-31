На фона на кризи, политическо напрежение и предизборна обстановка, казусът около служебния министър-председател Андрей Гюров постави въпроса за неговата легитимност в центъра на общественото внимание.

Повод за дебата стана становище на генерален адвокат към Съда на Европейския съюз, според което решението на БНБ да го отстрани като подуправител заради несъвместимост не противоречи на европейското право. Това даде нова тежест на спора, който вече излиза извън националните рамки. Темата коментираха бившият министър на правосъдието Антон Станков и адвокатът Димитър Марковски в предаването „Челюсти” по NOVA NEWS.

Станков защити тезата, че служебният премиер е напълно легитимен. По думите му, независимо от политическите оценки, „говорим за право, а не за целесъобразност”. „Към момента на посочването му за министър-председател той е бил част от т.нар. Домова книга. Конституцията дава право на президента да избере измежду тези лица и той е направил този избор”, заяви той.

От своя страна адвокат Марковски посочи, че дори формално Гюров да е бил сред лицата, които могат да бъдат избрани, това не означава, че е бил най-подходящият избор. Според него проблемът идва от факта, че към момента на назначението Гюров е бил в „състояние на правна несигурност”, заради висящия спор около освобождаването му от БНБ. „Докато съдът не се произнесе, ние не можем категорично да кажем дали той е бил напълно легитимен. Самото наличие на такъв спор е трябвало да бъде отчетено”, допълни адвокатът.

