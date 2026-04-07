Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН обявиха жълт код в цяла България за опасно силен вятър. Той е в сила за сряда.

Атмосферното налягане слабо ще се повиши и ще бъде малко по-високо от средното за месеца. През нощта срещу сряда на отделни места - главно в източните райони, ще превали дъжд, докато над останалата част от страната облачността ще намалее. Вятърът от запад-северозапад малко ще отслабне и ще бъде слаб и умерен. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса.

Жълт код за силен вятър за 6 области в страната

На Велика Сряда ще духа умерен и силен северозападен вятър. С него ще нахлува студен въздух. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно над Източна България и на места там ще има превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 10 и 15°. По-високи ще са те в крайните югозападни райони.

В планините ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над масивите от източната половина на страната и на места там ще превали сняг. Ще духа силен и бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и температурите през деня ще се понижат. Максималната на 1200 метра ще бъде около 6°, а на 2000 метра - около -2.

По Черноморието облачността ще бъде по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11 и 14 градуса. Температурата на морската вода е 8-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Редактор: Калина Петкова