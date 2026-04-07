Жълт код за силен вятър във вторник е в сила за 6 области в Северна България. Предупреждението за опасно време важи за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и части от Велико Търново и Сливен.

Във вторник облачността ще е променлива, след обяд - често значителна. Минималните температури ще са между 6° и 11°, в София – около 6°, съобщават от НИМХ.

В района около Родопите ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Западният вятър ще се усили, ще е умерен до силен и поривист. Обявен е жълт код за 6 области в Северна България заради силния вятър. Максималните температури ще са между 15° и 20°, в югозападните райони - до около 24°. В София максималната температура ще е 18°.

В планините облачността ще е променлива, често значителна. В Родопите ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще е ветровито със силен, по високите части и бурен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 4°.

По Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Сутринта на места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е до умерен, сутринта от север-североизток, но до края на деня ще се ориентира от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

