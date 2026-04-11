Движението на юг към Гърция в днешната празнична събота е интензивно и динамично, но за разлика от вчерашния ден, в района на Симитли и Кресненското дефиле няма образувани тежки колони от автомобили и големи тапи.

При пътния възел Симитли е въведена временна организация, която позволява две ленти за движение в посока Кулата. Шофьорите, идващи от Банско, често пренебрегват знака „Стоп“, като не отдават предимство на прибиращите се от Кулата, което създава напрежение. Друг проблемен момент е престрояването от дясна в лява лента при пътуване на юг, където водачите често допускат грешки.

Интензивен трафик в първия почивен ден

В района на Благоевград превалява дъжд от време на време, поради което пътната настилка е мокра и хлъзгава. Пътна полиция съветва за повишено внимание и по-ниска скорост.