Интензивен трафик в цялата страна в първия почивен ден. До понеделник са обявени редица промени в движението.

Днес имаше забрана от 9:00 до 14:00 ч. за камиони над 12 тона, излизащи от София. По магистрала „Тракия” полицията ги отклоняваше малко преди отбивката за село Лозен, за да изчакат.

В понеделник, последния почивен ден около Великденските празници, от 12:00 до 20:00 часа ще се ограничи движението на тежкотоварни камиони, пътуващи към София, съобщават от АПИ.

Близо 200 000 автомобила напускат София за Великден



За пътуващите в посока Кулата преминаването ще се осъществява в две ленти до 16:00 ч. на 11 април, а трафикът към София ще се извършва в една лента. В неделя и понеделник ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата.

Интензивен трафик имаше в първия почивен ден на изхода на София. Прогнозата на АПИ беше за над 65 000 коли на път по магистрала „Тракия”.

Малко преди 12:00 часа за кратко в района на нулевия километър се образува задръстване. Причината се оказа катастрофа преди отбивката за село Лозен.

От КАТ напомнят, че на пътя са над 700 екипа, включително с немаркирани коли. Те ще следят за превишена скорост, рисково изпреварване, шофиране след употреба на алкохол и наркотици. Повече от 500 камери също са включени в борбата с нарушителите на пътя.

Инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция“ подчерта, че основният акцент на контрола е превенцията, а не санкциите.

„Ако бяха важни само санкциите, нямаше да говорим за тези неща. За нас превенцията е на първо място, затова обявяваме максимален контрол и призоваваме хората да се въздържат от нарушения“, заяви той. По думите му през последните седмици всички структури на МВР са ангажирани с различни задачи, включително осигуряване на изборния процес, обезпечаване на пътната безопасност и охрана на обществения ред, което изисква пълна мобилизация на ресурсите на ведомството.

Ограничаването на движението на тежкотоварните камиони в пиковите часове ядоса някои превозвачи.

„Излизаме и спираме в аварийната лента. Няма тоалетна, няма вода, няма нищо. Колегата е натоварен за Пловдив. Има храни, има напитки, а не може да ги достави”, обясни Антон Василев, собственик на транспортна фирма. Той има седем камиона. Като собственик изчислява, че принудителният престой на всеки един ще му струва между 150 и 300 евро на ден.

От АПИ напомнят, че забраната за движение не важи за тирове, които превозват опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим.

За да облекчат трафика по друга традиционно невралгична точка - Кресненското дефиле, на място бяха изпратени повече полицейски екипи, които да регулират движението. Повечето от пътуващите тук се бяха отправили не към Гърция за Великден, а към семействата и родните си места.