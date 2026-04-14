Само за месец малката потребителска кошница е скочила с два процента. Това показват изчисленията на КНСБ за цените на дребно. Следят се 20 хранителни продукта, както и стойността на горивата.

Според данните на синдиката цената на стоките от основна необходимост вече е над 61 евро, при около 59,80 през март.

Сред най-поскъпналите са доматите - с близо 30 на сто, картофите - с над 5 процента, както и минералната вода - с 3,3 на сто.

Профсъюзите изчисляват и много сериозен скок на горивата от началото на годината. Така увеличението при основния бензин А95 е близо 17 на сто, а рекордът е при дизела - скок с цели 36%.

Пропан-бутанът е поскъпнал с 34,5 на сто. Засега отражението върху билетите е умерено - според КНСБ автобусните превози са поскъпнали с 15,5%.

Виолета Иванова от КНСБ отчете осезаем ръст на цените и предупреждава, че в следващите месеци може да се очаква влошаване на покупателната способност на домакинствата. Най-силно са поскъпнали основни хранителни продукти като домати, картофи и лимони, както и горивата. По думите ѝ увеличението при бензина е икономически обосновано заради геополитическото напрежение.

Тя допълни, че стойността на малката потребителска кошница е нараснала с 4 евро за последните 10 месеца, като само от декември насам увеличението е 3 евро. Това показва, че най-сериозното поскъпване е отчетено през последното тримесечие.

