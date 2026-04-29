Разкрита е високотехнологична оранжерия за отглеждане на канабис, изградена в галериите на бивша мина край Кюстендил. Това съобщиха от ГДБОП, като уточниха, че обектът бил част от мащабна специализирана полицейска операция, насочена срещу производство и разпространение на наркотици, пране на пари и незаконно съхранение на боеприпаси.

Акцията, която започва на 23 април, се провежда съвместно от ГДБОП и ДАНС под надзора на Софийската градска прокуратура и продължава и към момента. По данни на разследващите тя е резултат от близо четиримесечна оперативна работа.

В хода на операцията са задържани трима души – двама в София и един в Кюстендил. Извършени са претърсвания на 10 имота и превозни средства, при които са открити и иззети над 67 килограма марихуана и хашиш, близо 600 000 евро в брой, както и над 600 боеприпаса за огнестрелно оръжие.

От ГДБОП уточняват, че оранжерията била оборудвана по високотехнологичен начин и напълно укрита в минните галерии, което затруднявало разкриването ѝ.

Междувременно министърът на вътрешните работи Емил Дечев поздрави ръководствата и служителите на ГДБОП за успешната реализация на операцията.

Още данни по случая ще бъдат представени на брифинг в централата на ГДБОП от представители на трите институции.

