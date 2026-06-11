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338 зрелостници от страната са изкарали пълни шестици и на двата изпита
Четиримата ученици с максимален брой точки и на двата държавни зрелостни изпита тази година са от Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски".
338 зрелостници от страната са изкарали пълни шестици и на двата изпита, като оценката се получава такава при резултат повече от 95 точки от общи 100.
МОН публикува резултатите от матурите, 100 от тях - с идентично съдържание
Владимира, Теодора, Деница и Лъчезар от СМГ са оценени с максималните 100 точки и на двата изпита. "Подготовката по математика ти дава сигурност, че ще се справиш много добре", каза Лъчезар.
"Макар и да съм в чужбина през следващите 4 години, никога няма да забравя България. Тя ми е дала основата, за да ходя по света и винаги ще бъде в сърцето ми", заяви Владимира.Редактор: Никола Тунев
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