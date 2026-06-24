Лошото време – с още по-сериозен размах днес. Предупреждение от първа степен за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки е в сила за почти цялата страна – в 22 от общо 28 области.

Жълтият код е издаден за: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, Шумен, част от Сливен, Търговище, части от Стара Загора, Габрово, Ловеч, част от Пловдив, София-град, Перник, София-област, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян.

Валежи не се очакват само по Черноморието и в най-югоизточните части от страната.

Снимка: НИМХ

Във вторник опасното време обхвана Западна и Северозападна България. Данните показват, че в Лом са паднали над 35 литра дъжд, които обаче са запушили отводнителните канали и така в ниските части на града водата стигна до вратите на автомобилите. Наводнени бяха и паркингите на няколко големи търговски вериги.

Мощни бури в Северозападна България (ВИДЕО)

Пороен дъжд се изля и над Видин.

Редактор: Никола Тунев