Честотата на заболеваемостта от рак на дебелото черво сред хората под 50-годишна възраст у нас нараства с около 3% на година, като тази тенденция се наблюдава и в глобален мащаб. „Тенденцията определено е за подмладяване на заболяването”, коментира началникът на Клиниката по гастроентерология на ВМА проф. Крум Кацаров в предаването „Здравей, България” по NOVA по повод предстоящия шестнадесети интерактивен симпозиум „Булендо”.

По думите на професора ракът на дебелото черво е третият по честота злокачествен процес и втората причина за смърт от онкологични заболявания. По принцип честотата му е след петата декада с пик около 65-годишна възраст, но у нас вече се наблюдава ясна тенденция за подмладяване на заболяването. В същото време страната ни все още изостава в превенцията. „Нямаме национална скринингова програма, приета. Работи се по нея, почти е изчистена като такава”, обясни проф. Крум Кацаров. Той допълни, че смъртността от рак на дебелото черво в Източна Европа е много по-висока, отколкото в Западна Европа, именно защото там тези програми функционират от десетилетия.

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По думите му една организирана скринингова програма би трябвало да обхваща хората над 50 или вече над 45 години. „Тя включва извършването на така наречения окултен тест – тест за окултно кървене. Това е фекална проба, която е изключително проста”, разясни проф. Кацаров. Според професора такова изследване е задължително и при фамилна обремененост – когато в семейството има пациенти със злокачествени заболявания или полипи.

Заболяването е изключително коварно и неочаквано за пациентите. „Той и затова се нарича тихият убиец, защото когато даде симптоми, обикновено вече е късно”, посочи началникът на Клиниката по гастроентерология. Сред основните рискови фактори той назова предимно начина на хранене, при който „червените меса са обвинени” за сметка на ниския прием на плодове, зеленчуци и фибри. Сред обичайните заподозрени са също тютюнопушенето, алкохолът и затлъстяването.

Иновациите и съвременните подходи в ендоскопията ще бъдат демонстрирани по време на симпозиума „Булендо”, в рамките на който ще се излъчват реални случаи в реално време от операционните на ВМА. Процедурите ще се транслират на големи екрани в НДК пред над 430 лекари, които пряко ще наблюдават всяка стъпка. „Това са топ специалисти, хора, които определят тенденциите в ендоскопията в света”, изтъкна проф. Кацаров.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка