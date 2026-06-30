Заместник-министърът на здравеопазването Ивиан Бенишев заяви, че ведомството обмисля промени и усъвършенстване на правилата за използване на въздушната спешна помощ, така че хеликоптерите да бъдат изпращани все по-често директно на местата на тежки инциденти.

В ефира на „Здравей, България“ той коментира случая от вчера край село Мокрен, при който за първи път въздушна линейка беше използвана за помощ след катастрофа, а не за транспортиране на ранени между лечебни заведения или през труднодостъпни райони.

Ефективността на въздушни линейки при тежки инциденти на пътя: Нужна ли е промяна в регламента?

По думите на Бенишев активирането на въздушната спешна помощ не зависи от административно решение на Министерството на здравеопазването, а от медицински екип в Координационния център на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.

„Решението се взема от лекари след професионална оценка на ситуацията, медицинските критерии и възможностите за безопасно изпълнение на полета“, обясни той.

Заместник-министърът подчерта, че въздушната помощ може да бъде активирана както чрез телефон 112, така и по искане на наземните екипи на Спешна помощ. Той уточни, че при сериозни инциденти наземните линейки и хеликоптерите могат да бъдат задействани едновременно.

„Това не са две отделни системи, които се конкурират. Те работят съвместно и паралелно“, каза Бенишев.

По повод катастрофата на автомагистрала „Тракия“, при която въздушната линейка не беше използвана, той обясни, че първоначално е имало готовност за излитане, но впоследствие е постъпила информация за разлив на гориво и необходимост мястото първо да бъде обезопасено.

„На 17-ата минута хеликоптерът вече е бил готов за излитане с включени двигатели, но междувременно е получена информация, че пострадалите вече са транспортирани от наземните екипи“, уточни заместник-министърът.

Според него системата на въздушната спешна помощ все още се развива и натрупва опит. В момента около 20% от всички мисии са т.нар. първични – директно до мястото на инцидента, а останалите са вторични транспорти между лечебни заведения.

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„Нашата амбиция е до края на годината първичните мисии да станат значително повече и това да се превърне в обичайна практика“, подчерта Бенишев.

Той съобщи още, че в Министерството на здравеопазването работи постоянна експертна група, която анализира всяка мисия на въздушната помощ и при необходимост ще предлага промени в нормативната уредба.

„Практиката ни показва какво трябва да подобряваме. Ако е необходимо, всички регламенти могат да бъдат променени, така че системата да работи по-ефективно“, заяви той.

По думите на заместник-министъра с доставката на последния от планираните медицински хеликоптери системата ще може да разгърне пълния си капацитет и да осигурява по-бърза реакция при тежки инциденти в цялата страна.

„Времето е решаващо. Стремим се максимално бързо да се доближим до утвърдените европейски практики в тази област“, заключи Ивиан Бенишев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова