Хълмът над Созопол, който и в миналото се е извисявал над Аполония Понтика, се превръща в сцена на вълнуващо археологическо лято с международно участие. В местността „Месарите” студенти от три континента и геолог от Австралия работят рамо до рамо с български учени. Те разкриват нови свидетелства за живота в древния град, сред които античен път и извънградски имения, които предстои да бъдат превърнати в нова атракция за туристите.

„Става въпрос за павиран път от средата на пети век преди Христа, единственият на територията на България, а и в самата Гърция има много малко такива обекти документирани”, коментира ръководителят на археологическия обект доц. д-р Кръстина Панайотова.

Откриха торс на Херакъл при разкопките в Хераклея Синтика

Цялата проучвана площ с дължина 6 метра е част от древно трасе, определяно като „древногръцка магистрала”, по която са минавали стотици каруци, натоварени със стока. От едната страна на пътя се намират останките от стопанство, което е било собственост на богато и знатно за времето си семейство. Впрягове, натоварени с медни предмети и продукция от близките грънчари, са били ежедневие по античния път. По неговите павета до днес личат следите от металните колела на каруците. Товарът е включвал керамични саркофази, питоси и керемиди, които са представлявали истинско богатство за фамилията производител и вероятен собственик на мащабното стопанство.

„Първо траките, а после и древните гърци са добивали мед и има разкрити пещи и крепост, която охранява точно износа на тази суровина, която е била изнасяна от аполонийци с кораби в античния свят”, обясни доц. д-р Кръстина Панайотова.

На терена работят 12 доброволци от Австралия, Китай, Канада и Съединените американски щати, организирани от фондация „Балканско наследство”. Всички те споделят, че са впечатлени от историята и миналото на България. Сред тях е 66-годишният геолог от Австралия Брус Бари, който идва на археологически разкопки у нас за втори път.

„Аз намерих наистина интересна страна, красива и заобиколен съм от гора и прекрасна атмосфера, а преди две години бях и в Пистирос и трябва да знаете, че със сигурност ще се върна отново”, твърди австралийският специалист.

Край Созопол работи и студентът от САЩ Бърдън Дойч, който е предпочел българското Черноморие пред проучването на индианските племена около родния си Ню Джърси.

„Историята на коренното американско население на САЩ са индианците и тя е популярна в Средния Запад. Да, ние я имаме, но аз реших, че ще бъде по-малко екзотично от това тук при вас. Разбирате какво имате в България, нали”, споделя американецът.

Бърдън Дойч е завладян от историята на древна Аполония, храмовете и живота на тогавашното население.

„Бях много изненадан, че тук са живели древни гърци, и има още нещо още по-страхотно. Научих за племената, които са били тук преди българите – тракийските племена. Така че е наистина различно да науча за всички етапи от историята и всички хора, които са живели тук”, допълва студентът.

Предстои античният път да бъде изцяло реставриран и подготвен, за да посрещне посетителите като най-новата туристическа забележителност в региона.

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Репортер: Елена Танева

Редактор: Мария Барабашка