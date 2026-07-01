Министерският съвет въвежда денонощен телефон и електронна поща за подаване на сигнали за корупция, злоупотреба с власт и конфликт на интереси. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на правителството, като подчерта, че новият механизъм вече е активен, а данните за контакт са публикувани на интернет страницата на Министерския съвет.

„От днес в Министерския съвет имаме денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси“, заяви министър-председателят и призова медиите да популяризират новата възможност пред гражданите.

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Темата за борбата с корупцията беше поставена като един от основните акценти в изявлението на премиера. Според него сегашният модел за изграждане и поддръжка на инфраструктурата в България е достигнал пределите на възможностите си.

По думите му този модел създава предпоставки за корупция, води до некачествено строителство, изразходва значителен публичен ресурс и забавя развитието на модерна инфраструктура. „Моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Той генерира корупция, ражда лошо качество и отнема значителен публичен ресурс“, заяви Радев.

В тази връзка правителството подготвя законодателни промени, които да позволят по-широко участие на частния капитал в инфраструктурни проекти. Според кабинета подобен подход, прилаган в редица европейски държави, може да доведе до намаляване на корупционния риск и до по-високо качество на изпълняваните дейности.

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Премиерът отправи и конкретни указания към Министерството на регионалното развитие и благоустройството да засили контрола върху строителството и ремонтите на пътища. Той заяви, че държавата ще прекрати практиката да извършва плащания единствено въз основа на фактури и приемателни протоколи, без реална проверка на качеството на извършената работа.

Редактор: Цветина Петкова