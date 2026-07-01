Служители на НДК излязоха с отворено писмо, в което призовават да бъдат прекратени спекулациите относно състоянието на дружеството, неговата ефективност и поставените пред него цели. Повод за позицията са честите кадрови промени в ръководството на НДК. Според авторите на писмото именно те налагат да бъдат публично поставени основните проблеми, пред които ще бъде изправен всеки следващ Съвет на директорите.

„Най-сериозното неразбиране относно същността на дружеството е, че то е културна институция. Ние имаме статут на обикновено търговско дружество, но от нас се очаква и да произвеждаме културен продукт. От друга страна дружеството не получава държавно финансиране за осъществяване на културната си дейност“, заявяват служителите.

Отстраниха директора на НДК

В писмото се акцентира и върху критичното състояние на сградата и нейните системи. „Системите са на 45 години, без никаква модернизация или основна подмяна... пожароизвестяването е на фирма, която отдавна е спряла производството му и системата е пред разпад, което би предизвикало затваряне на сградата. Липсата на политическо решение по отношение на енергийната ефективност е друг казус, който може да доведе до затваряне на сградата“, предупреждават служителите. Те посочват още, че близо 300 души поддържат работата на комплекса денонощно, въпреки огромните разходи за поддръжка, а средната заплата остава под средната за страната.

Колективът настоява за дългосрочна визия за развитието на НДК и предупреждава, че честите смени в управлението допълнително влошават ситуацията: „Предлагаме да се състои обществено обсъждане за състоянието и статута на дружеството, така че то да има перспектива за развитие в бъдеще, която да е дългосрочна и приета с консенсус от всички заинтересовани страни. Надяваме се, че колективът на НДК ще бъде включен в едно такова бъдещо обсъждане, за да се гарантира ефективността на бъдещите мерки.“

Редактор: Ралица Атанасова