Казусът с пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и твърденията, че е летял заедно с конституционния съдия Десислава Атанасова, поставя важни въпроси както за законността на събирането и използването на чувствителна информация, така и за основанията, по които се извършват проверките. Около тази теза се обединиха в ефира на „Здравей, България“ експертът по национална сигурност Славчо Велков и бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев. И двамата подчертаха, че обществото трябва да получи повече яснота за проверките, макар да се разминаха по въпроса за режима на използване и публичното оповестяване на т.нар. PNR данни.

Според Славчо Велков случаят е прераснал от институционален в политически спор. „Този казус създаде условия за политически сблъсък и за нееднозначно отношение към случая от част от опозицията“, заяви той. По думите му дебатът се води без достатъчно познаване на нормативната уредба, която регламентира обработването на резервационните данни на пътниците.

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Велков подчерта, че PNR данните се обработват по строго определени правила, заложени както в Закона за ДАНС, така и в европейското законодателство. „Тяхното обработване, получаване, съхранение и предоставяне има своята нормативна уредба“, посочи експертът. Той отбеляза още, че сред основанията за използването на подобна информация фигурират не само тероризмът и тежката организирана престъпност, но и корупцията. „Нека да бъдем точни - има и едно тиренце, което се казва корупция“, каза Велков.

Филип Гунев обаче постави акцент върху друг аспект на случая - дали въобще е имало законово основание данните да бъдат събирани и впоследствие огласявани публично. „Публичното изнасяне на лични данни при всички положения е нарушение на закона за личните данни“, заяви той. Според него по-същественият въпрос е защо е била извършена проверката и дали тя е свързана с разследване на конкретно престъпление.

„Трябва да има разследване на криминално престъпление, за да се отворят данните кой с кого и кога лети“, посочи Гунев. По думите му законът ясно определя кръга от тежки престъпления, при които може да се използва подобна информация. „Ако го разследват за пране на пари - добре, но трябва да кажат, че го разследват за пране на пари“, допълни той.

Двамата коментираха и въпроса дали министърът на вътрешните работи може да се окаже уязвим заради начина, по който е представил информацията. Велков не изключи подобна възможност. „Всеки един от участващите в казуса може да попадне в капан. И аз мисля, че някои вече са попаднали в капан“, заяви той.

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Според експерта по национална сигурност темата за защитата на личните данни не може да бъде разглеждана изолирано от обстоятелствата около самите пътувания. „Ако става въпрос за вашия личен живот, защо пътувате с дипломатическите си паспорти, а не с личните си паспорти?“, попита Велков. Той постави и въпроса дали за тези пътувания са съществували командировки от съответните институции.

Гунев не се съгласи с тази интерпретация. Според него независимо от начина на пътуване информацията продължава да представлява лични данни. „Всичко е лични данни“, каза той и подчерта, че макар различни институции да могат да поискат достъп до тях, това не означава, че могат свободно да бъдат разгласявани.

Двамата гости обсъдиха и възможността информация за пътувания да бъде заличавана или манипулирана. По думите на Гунев именно това е една от версиите, които стоят зад проверката на МВР. „Това е подозрението на министъра“, коментира той по повод твърденията за евентуално липсващи данни за определени полети.

Велков от своя страна подчерта, че следи от едно пътуване остават в множество системи - от авиокомпаниите и резервационните платформи до граничния контрол и други регистри. „Ако има разследване, може много различна информация да се събере“, посочи той.

Темата за това кой е плащал пътуванията също беше обект на разговора. Според Гунев публичните имуществени декларации на Пеевски показват достатъчно финансови възможности за подобни разходи. „Ако му погледнеш декларациите, има достатъчно милиони, коли и апартаменти, за да си купи билетите“, заяви той.

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Велков обаче настоя, че освен наличието на средства значение има и техният произход. „Когато аз кажа, че имам един милион и пиша, че е от възнаграждения, възниква въпросът какви възнаграждения са това“, коментира той.

И двамата гости се обединиха около необходимостта от повече яснота по случая - както за законността на събирането на данните, така и за основанията, по които са извършвани проверките и са изнесени публично конкретни факти за пътуванията.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова