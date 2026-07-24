Първото и най-важно нещо след развръзката на случая „Наталия“ е оказването на психологическа подкрепа на 11-годишното дете, издирвано в продължение на седмици, след като беше отвлечено от своя пастрок Асен Симеонов. Това подчерта в ефира на „Твоят ден“ психологът Михаил Михайлов. Той обясни, че не трябва да се бърза с изграждането на версия за случилото се.

По думите му детето може да бъде силно мобилизирано и външно да изглежда спокойно, но едва когато се почувства в безопасност, може да се оцени реалното му психическо състояние и как е преживяло ситуацията, в която е било поставено. Той коментира още, че това, че детето не се е опитвало да избяга, не се е дърпало или съпротивлявало, не трябва да се приема като доказателство, че е тръгнало по собствено желание.

Между 10 и 20 години или доживотен затвор грозят пастрока на Наталия

„Хипотетично то може да е тръгнало, за да защити майка си. Можем да направим много по-смела хипотеза, че докато траеше самото издирване, то може да е било с пастрока си и да го е изслушало, за да защити и него по някакъв начин. Не бива да забравяме, че детето е живяло дълго с този човек, то може да бъде както уплашено от него, така и привързано към него. Може да се опита да го оневини по време на следствието, но това не изключва, че не иска да се изскубне от влиянието му и да е по-далеч от него”, отбеляза психологът.

Относно поведението на Асен Симеонов при задържането му от органите на реда, Михайлов коментира: „За него служителите на реда не са нещо ново и стряскащо, както за един обикновен човек, ако се опитат да го заловят. Той е залавян много пъти и добре знае, че една съпротива срещу органите на реда би утежнила доста ситуацията му, отколкото ако се предаде”, каза психологът.

Журналистът Захари Белчев коментира, че му прави впечатление дългият период на издирване на Симеонов, при положение че с него е имало дете, което допълнително е затруднявало укриването и придвижването му. „Той наистина успява да се скрие от полицията доста дълго време в населени места, които не са особено големи и райони, които не са толкова високо планински и труднодостъпни за издирване”, каза Белчев.

„Следата на полицията е, че са обирани селски магазини, но ми направи впечатление, че са работили по тези случаи поотделно. Имали са съмнения, но не са били сигурни, че тези случаи, доколкото си приличат, са свързани помежду си и че точно този човек е извършителят. Това може би също ги е забавило”, предположи той.

Журналистът отбеляза, че към настоящия момент точните мотиви, поради които Симеонов е тръгнал с детето, не са ясни. Според Белчев пастрокът на Наталия, като опитен човек, многократно сблъсквал се със закона, ще се опитва да се измъкне.

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Редактор: Ивета Костадинова