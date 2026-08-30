Алекс Тоткова е само на 21 години, но вече е оставила името си сред най-успешните български състезатели по спортно катерене. През юли 2026 г. тя спечели сребърен медал в дисциплината „трудност“ на Световната купа в Шамони, Франция – най-доброто класиране на български състезател в историята на състезанието. Преди пет години именно там Тоткова печели първия си медал от Световна купа при жените – бронз.

Пет години по-късно тя се връща в Шамони вече по-силна и физически, и психически.

„Тръпката беше отново същата и отново се чувствах като на 16. Тялото ми беше в още по-добра кондиция. Психиката ми беше по-силна и съответно така се получиха нещата“, разказва Алекс.

Финалът на Световната купа е изпитание не само за тялото, но и за психиката. А според самата Алекс двете са неразделни.

„Колкото си по-натрениран, толкова по-лесно ти става на финала. А психически трябва да знаеш, че трябва да удържиш на напрежението“, казва тя.

Всичко започва с плуване

Историята на Алекс в катеренето започва почти случайно. Тя влиза в залата за първи път на осем години. По това време тренира плуване, но след всяка тренировка иска да се качи на стената.

„Започнах да се катеря, защото обичах да се качвам на стената до горе. Не обичах да падам. След всяка тренировка по плуване исках да ходя на стената да се катеря“, спомня си тя.

Алекс е родена в Пловдив, но като дете няма възможност да тренира близо до дома си. Затова баща ѝ и треньора ѝ започват да пътуват до София, за да може да тренира по няколко пъти седмично.

До нея през всичките тези години е треньорът ѝ Ивайло Радков. Двамата работят заедно вече 13 години – от времето, когато Алекс е осемгодишно момиче, до днешните ѝ участия сред най-добрите катерачи в света.

„Тя си беше едно малко дете, но вече е истинска жена, която показва все по-добри резултати“, казва Радков.

Според него едно от най-силните качества на Алекс е именно постоянството – способността да продължава и в периодите, в които талантът вече не е достатъчен.

Световна шампионка на 17

Големите успехи за Алекс започват още при девойките. През 2019 г. тя печели сребърен и бронзов медал от световното първенство за юноши и девойки в Арко, Италия. Три години по-късно идва и най-голямото ѝ постижение дотогава.

През 2022 г. в Далас Алекс става световна шампионка в дисциплината „трудност“ при девойките до 17 години.

Но успехите ѝ не са само на състезателната стена. През 2020 г., едва на 15 години, Алекс изкачва в Маргалеф, Испания, маршрута „Victimes del futur“ от категория 9a и става първата българка, преминала тази категория.

През октомври 2025 г. тя добавя и второ 9a – „El Niño“ край Дряново. Така става първата българка с две изкачвания от тази категория.

Малък екип, големи цели

Зад тези резултати обаче не стои огромен екип от специалисти. Докато водещите състезатели от други държави разполагат с физиотерапевти, кондиционни треньори, диетолози и психолози, около Алекс са треньорът ѝ Ивайло Радков, Георги Пенев и още няколко души.

„Това е най-големият проблем за момента – че сме аз, Алекс и още един-двама“, казва Радков.

Според него разликата в ресурсите понякога се превръща и в допълнителна мотивация.

„Това, че ние ги нямаме тези неща, имам чувството, че още повече ни нахъсва, за да се представяме по-добре и да покажем, че всъщност е възможно“, казва той.

Вдъхновение за следващите

Успехите ѝ вече не са само лична история. В залите, в които тренират младите катерачи, Алекс се превръща в пример за следващото поколение.

Децата я гледат, снимат се с нея и мечтаят един ден да бъдат на нейното място.

„Това, че имаме Алекс като такъв състезател на най-доброто ниво световно, останалите по-малки деца гледат, мотивират се, искат да се снимат, искат да имат фотографи, искат да са Алекс“, разказва Ивайло Радков.

Самата тя също мечтае за спортно дълголетие, още постижения и да бъде пример за хората, които тепърва ще се качат на стената.

Следващата цел – Олимпиадата

След историческото сребро в Шамони Алекс вече гледа към следващото голямо предизвикателство – Европейското първенство в Лавал, Франция, което предстои в края на август.

Но голямата цел е още по-високо – олимпийска квота за Лос Анджелис 2028.

За треньора ѝ тази мечта е напълно реалистична. Той е убеден, че Алекс може не само да стигне до Олимпиадата, но и да спечели медал.

Следващото голямо предизвикателство за Алекс е Европейското първенство в Лавал, Франция. А докато тече подготовка й, Мари Харитова успя да се възползва от един урок по спортно катерене.

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